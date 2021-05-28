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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2021 15:53



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 50.000.000,000 25,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 Nâma
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 450.000.000,000 25,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %25 oranında bedelli olarak 2.000.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938689


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Tam 3.437 3.525 51,85  
Yarım 1.661 1.705 25,08  
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