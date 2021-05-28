***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 50.000.000,000 25,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 NâmaB Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 450.000.000,000 25,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %25 oranında bedelli olarak 2.000.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938689BIST