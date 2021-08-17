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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.08.2021 17:08



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Ticaret Sicili Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 50.000.000,000 25,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 Nâma A Grubu, ZORE8(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRZORN00097
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 450.000.000,000 25,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 Nâma B Grubu, ZOREN(RÜÇHAN), TRRZORN00105

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 17.08.2021

Ek Açıklamalar
10.08.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve halka arzda satışa aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958654


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