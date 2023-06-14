***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Açıklama düzeltme içermemektedir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.000.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 Nâma A Grubu, ZORE9(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRZORN00113B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 2.250.000.000 2.250.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 Nâma B Grubu, ZOREN(RÜÇHAN), TRRZORN00121Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.500.000.000 2.500.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Zorlu Holding AŞ satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.06.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.02.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 08.06.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-38457 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 2.500.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 2.500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 15.06.2023 ile 03.07.2023 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Rüçhan hakkının kullanım süresi 15 günlük süre kapsamında normalde 28.06.2023 tarihinde sona ermekte olup kullanım süresinin son gününün resmi tatile rastlaması nedeniyle, yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen iş günü olan 03.07.2023 tarihinde sona erecektir.- Yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkı) kullanımında, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158553BIST