***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.000.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 Nâma A Grubu, ZORE9(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRZORN00113 0B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 2.250.000.000 2.250.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 Nâma B Grubu, ZOREN(RÜÇHAN), TRRZORN00121 7.027.487,231Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.500.000.000 2.500.000.000,000 100,00000 7.027.487,231Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Zorlu Holding AŞ satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.06.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.02.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar06.07.2023 tarihli 14:44'te yapmış olduğumuz açıklamanın ingilizce metin kısmındaki rakamda güncelleme yapılmıştır.04.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 7.027.487,23 Türk Lirası değerli payların tamamı, Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satılmış olup, satış işlemi 6 Temmuz 2023 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166274BIST