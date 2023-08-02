***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında-Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.000.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 Nâma A Grubu, ZORE9(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRZORN00113 0B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 2.250.000.000 2.250.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 Nâma B Grubu, ZOREN(RÜÇHAN), TRRZORN00121 7.027.487,231Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.500.000.000 2.500.000.000,000 100,00000 7.027.487,231Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Zorlu Holding AŞ satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.06.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.02.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 20 Haziran 2023 tarih ve 2023/38 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Haziran 2023 tarih ve 31/684 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesindeŞirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL nakit olarak artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 7.027.487,23 TL nominal değerli paylar, 6 Temmuz 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000 TL'ye yükselmiştir.Artırılan 2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (15 Haziran 2023-3 Temmuz 2023) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 1.063.664.445,32 TL ve kalan payların 6 Temmuz 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa‘da satışından 26.276,62 TL tutarındaki aracılık komisyonu ve buna ilişkin BSMV sonrası net 24.999.077,98 TL olmak üzere toplam 1.088.663.523,30 TL nakit girişi sağlanmıştır. Buna ek olarak, ana ortağımız Zorlu Holding AŞ ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ Şirketimize daha önce aktarmış oldukları sermaye avanslarının 1.429.308.127,06 TL'lik kısmının mahsup edilmesi suretiyle sermaye artırımına katılmıştır. Sonuç olarak Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam fon 2.517.971.650,36 TL olmuştur.Nakit olarak artırılan 2.500.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Enerji-Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179742BIST