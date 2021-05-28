***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.05.2021 15:51
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938687
BIST
17:101.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:108,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0860
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:1010,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0633
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:10523,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,68
|Açılış
|: 523,94
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AVHOL
|7,15
|5.523.416
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.893.318
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.994.481
|% 9,72
|
|SRVGY
|90,40
|27.309.705
|% 9,44
|
|KUTPO
|40,12
|74.389.217
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.016.397
|% -9,93
|
|GEDZA
|41,24
|62.853.186
|% -9,92
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|USAK
|2,38
|73.558.026
|% -7,39
|
|GARAN
|7,96
|1.305.429.221
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|954.839.148
|% -1,15
|
|EREGL
|19,17
|755.672.921
|% 1,64
|
|BIMAS
|63,65
|564.646.325
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,15
|558.095.371
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|558.095.371
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|337.025.224
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.305.429.221
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|105.579.226
|% 0,76
|
|THYAO
|12,90
|954.839.148
|% -1,15
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5817
|8,5842
|% 1,01
|
|Euro
|10,4392
|10,4519
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,1297
|12,1905
|% 0,80
|
|Frank
|9,5064
|9,5637
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2846
|2,2960
|% 1,12
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,29
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|47,00
|
|Tam
|3.433
|3.522
|48,30
|
|Yarım
|1.659
|1.704
|23,36
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,68
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|69,27
|69,27
|0,07
|
Seans Raporu
17:10
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