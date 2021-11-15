***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2021 14:58
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin R []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu
ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977727
BIST
17:121.700
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 61,90
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:1210,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0387
|Açılış
|: 10,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:1211,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0376
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:12600,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,43
|Açılış
|: 600,40
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.845.775
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|743.831.308
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|170.891.906
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|919.871.627
|% 9,91
|
|PENTA
|176,40
|30.707.556
|% -9,68
|
|ADESE
|1,11
|657.840.066
|% -9,02
|
|VAKFN
|5,92
|140.729.834
|% -7,21
|
|BASGZ
|14,46
|744.884.440
|% -7,13
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,68
|3.273.795.718
|% -0,79
|
|PETKM
|7,93
|1.829.694.217
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,75
|1.335.181.748
|% 3,20
|
|SISE
|9,96
|1.254.543.149
|% 4,18
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.845.775
|% 9,94
|
|ADESE
|1,11
|657.840.066
|% -9,02
|
|TSKB
|1,71
|797.126.654
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|556.291.631
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.078.880
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|502.383.818
|% 4,85
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0329
|10,0383
|% 0,39
|
|Euro
|11,4837
|11,4901
|% 0,33
|
|Sterlin
|13,4198
|13,4871
|% 0,29
|
|Frank
|10,8427
|10,9080
|% 0,23
|
|Riyal
|2,6639
|2,6772
|% 0,21
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,03
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,35
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,59
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,01
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24GARFA
Yüzde 7.09 oranında artışla 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 357 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 53 artarak (% 4.39 ) 1, 512
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKBNK, SAHOL, GARAN, AKSGY, ISCTR, YKBNK, VAKBN, DOBUR, DIRIT
-
17:23
AKBNK, TACTR, HALKB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
AKFGY, DITAS, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında