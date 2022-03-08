***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.03.2022 14:00
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu
ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008162
BIST
16:532.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,68
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:5314,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1696
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:5315,9162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2702
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:53941,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 18,75
|Açılış
|: 941,40
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KOZAA
|25,52
|397.942.308
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.097.756
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.861.869
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.944.472
|% 9,92
|
|SANEL
|7,64
|4.811.962
|% -6,37
|
|KRTEK
|11,07
|16.941.854
|% -6,35
|
|USAK
|1,40
|40.920.245
|% -5,41
|
|GWIND
|6,22
|73.148.991
|% -5,18
|
|SELVA
|17,84
|41.743.594
|% -4,90
|
|KRDMD
|14,91
|5.226.609.766
|% 3,18
|
|THYAO
|25,86
|4.280.772.192
|% -0,15
|
|EREGL
|35,02
|2.302.339.358
|% 1,27
|
|ASELS
|26,06
|2.084.370.712
|% 7,24
|
|GARAN
|11,75
|1.819.105.273
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,91
|5.226.609.766
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,65
|876.451.844
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|437.199.400
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|259.441.425
|% 5,19
|
|THYAO
|25,86
|4.280.772.192
|% -0,15
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5220
|14,5285
|% 1,09
|
|Euro
|15,8605
|15,8929
|% 1,58
|
|Sterlin
|18,9533
|19,0484
|% 0,91
|
|Frank
|15,5681
|15,6619
|% 0,68
|
|Riyal
|3,8565
|3,8758
|% 1,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|18,81
|
|Altın Gr.
|942
|943
|20,00
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.342
|211,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|217,59
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|105,26
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|52,62
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,44
|
|B. Petrol
|130
|130
|6,75
|
Seans Raporu
16:51
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17:05SISE
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, TOASO