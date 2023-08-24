***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.08.2023 18:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189399
BIST
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13:057.456
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -35,64
|Açılış
|: 7.545
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|Önceki Kapanış
|: 7.492
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7.443
En Yüksek
7.585
13:0526,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,5593
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
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26,5410
En Düşük
25,6252
13:0528,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,6584
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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En Düşük
27,8188
13:051.620,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 36,23
|Açılış
|: 1.624,96
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|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
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1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ALFAS
|869,30
|1.098.237.578
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.630.125
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.435.158
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.768.024.187
|% 9,97
|
|BYDNR
|33,78
|11.543.369
|% 9,96
|
|ADEL
|610,20
|17.650.645
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.261.611
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.496.762
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|3.891.790
|% -9,99
|
|EGPRO
|133,80
|126.685.507
|% -9,59
|
|DOAS
|289,70
|6.223.658.706
|% 1,65
|
|TTKOM
|26,66
|3.405.606.898
|% 4,30
|
|THYAO
|228,90
|3.121.012.413
|% -0,69
|
|KLSER
|104,20
|3.056.144.562
|% -9,15
|
|AKBNK
|29,86
|3.020.373.926
|% -1,84
|
|YKBNK
|16,51
|2.669.398.026
|% -2,02
|
|ISCTR
|17,71
|2.354.412.254
|% -1,61
|
|TTKOM
|26,66
|3.405.606.898
|% 4,30
|
|SKBNK
|3,99
|423.533.443
|% -1,97
|
|EKGYO
|8,20
|857.149.860
|% -2,50
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3280
|26,3333
|% 2,17
|
|Euro
|28,4144
|28,5058
|% 2,36
|
|Sterlin
|33,0193
|33,1849
|% 2,23
|
|Frank
|29,5780
|29,7562
|% 2,15
|
|Riyal
|6,9969
|7,0320
|% 2,40
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,18
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|40,31
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.949
|11.076
|-25,00
|
|Yarım
|5.491
|5.559
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.779
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,44
|0,48
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|1,18
|