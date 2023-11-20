***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.11.2023 16:20
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218920
BIST
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17:227.951
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 97,17
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2228,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0861
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
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28,7663
En Düşük
28,6078
17:2231,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1420
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,4913
En Düşük
31,2258
17:221.818,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.818,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
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1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:22
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,75
|7.519.236.657
|% 0,59
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|ASELS
|44,50
|3.242.189.115
|% 5,40
|
|TUPRS
|154,40
|3.140.955.636
|% 0,59
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|ZOREN
|5,10
|991.594.934
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,64
|1.291.959.060
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|IHLAS
|1,37
|129.770.698
|% -4,20
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7600
|28,7635
|% 0,30
|
|Euro
|31,4552
|31,4727
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,7522
|35,9315
|% 0,35
|
|Frank
|32,3701
|32,5651
|% 0,39
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,44
|% 0,66
|
|Platin
|902,19
|903,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.070,80
|1.074,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,47
|82,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.967,61
|1.967,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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