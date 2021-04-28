***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEKİ ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.06.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.OLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.06.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiSELEN ZORLU MELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.05.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Zorlu Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.BEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grup Başkanı,Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.AHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.MEHMET EMRE ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiBEKİR AĞIRDIR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 08.05.2018 İcrada Görevli Değil KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923292 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanlığıAYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Eczacıbaşı Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923292 Değerlendirildi Hayır Herhangi bir komitede yer almamaktadır.CEM MENGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.04.2021 İcrada Görevli Değil CM Capital Management Şirketi'nde Kurucu Başkan Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923292 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931937BIST