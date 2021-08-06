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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.08.2021 16:29



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Zorlu Enerji Pakistan Ltd. Elektrik Üretimi 5.650.652.368,00 5.650.652.368,00 PKR 100,00 Bağlı Ortaklık
Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Ticaret AŞ Elektrik Satışı 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ Elektrik Üretimi ve Satışı, Solar Fotovoltaik Panel Satışı 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ Elektrik Üretimi 50.000,00 37.500,00 642.209.758,00 160.552.439,50 ILS 25,00 İştirak
Ezotech Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 4.215,00 ILS 42,15 İştirak
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Elektrik Dağıtımı 1.150.050.000,00 1.150.050.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Zorlu Enerji Israil Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 10.000,00 ILS 100,00 Bağlı Ortaklık
Zorlu Enerji Dağıtım AŞ Doğal Gaz Dağıtımı 355.050.000,00 355.050.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Zorlu Enerji Asia Holding Limited Enerji Yatırımları 960.500,00 960.500,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
ZES Dijital Ticaret Anonim Şirketi Elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve enerji yönetim sistemi geliştirilmesi 4.000.000,00 4.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek 10.000,00 10.000,00 JOD 75,00 Bağlı Ortaklık
Adnit Real Estate Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 4.215,00 ILS 42,15 İştirak
Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticareti, toptan alım satımı, perakende satışı, ithalatı ve ihracatı 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Electrip Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi Araç kiralama ve ilgili yazılım ve ekipmanların temini 9.061.390,00 9.061.390,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
ZES B.V. Elektrikli şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesi 112.691,00 112.691,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955366


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Tam 3.233 3.316 -34,44  
Yarım 1.562 1.604 -16,66  
Çeyrek 784 802 -8,33  
Gümüş.Ons 24,29 24,34 -0,84  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,16  
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