***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2022 16:30
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Başak Dalga Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 30.03.2012 0 (212) 456 34 57 yatirimci@zoren.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202808 / 700524
Ekin Biçen Öcal Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Yöneticisi 03.02.2022 0 (212) 456 29 81 yatirimci@zoren.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Riski Derecelendirme Lisansı 203775 / 700903 / 601195
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999223
BIST
11:091.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.958
11:0913,5485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0212
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
11:0915,5205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0088
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
11:09787,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,60
|Açılış
|: 787,24
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PKENT
|406,10
|9.228.654
|% 9,99
|
|TETMT
|346,10
|7.564.860
|% 8,73
|
|BRSAN
|27,68
|45.635.268
|% 7,70
|
|OZGYO
|2,41
|49.987.287
|% 6,64
|
|TRCAS
|4,42
|18.991.940
|% 6,51
|
|ORCAY
|51,55
|20.529.568
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,30
|548.434.426
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,12
|505.334.312
|% 0,98
|
|KRDMD
|11,22
|289.726.288
|% -0,09
|
|GARAN
|11,96
|195.133.656
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,40
|157.460.442
|% 0,84
|
|YKBNK
|4,12
|505.334.312
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,40
|157.460.442
|% 0,84
|
|TSKB
|1,54
|47.230.435
|% -1,28
|
|KRDMD
|11,22
|289.726.288
|% -0,09
|
|OZGYO
|2,41
|49.987.287
|% 6,64
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5469
|13,5535
|% -0,12
|
|Euro
|15,5124
|15,5229
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,3321
|18,4240
|% -0,29
|
|Frank
|14,6517
|14,7399
|% -0,09
|
|Riyal
|3,5992
|3,6172
|% -0,17
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,51
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,03
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|0,51
|