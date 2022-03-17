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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2022 14:38
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 07.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 30.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011027


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BIST En Aktif Hisseler14:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 62,75 8.242.275 % 9,99  
GZNMI 27,74 68.880.659 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.220.057 % 9,97  
IEYHO 0,82 18.329.268 % 9,33  
AYEN 11,93 89.914.217 % 8,75  
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14:35 Alış Satış %  
Dolar 14,7818 14,7896 % 1,19  
Euro 16,3503 16,3853 % 1,45  
Sterlin 19,4676 19,5652 % 1,68  
Frank 15,6737 15,7681 % 1,38  
Riyal 3,9313 3,9511 % 1,29  
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14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 17,95  
Altın Gr. 925 925 20,22  
Cumhuriyet 6.111 6.204 102,00  
Tam 6.088 6.242 107,58  
Yarım 2.942 3.019 52,05  
Çeyrek 1.476 1.510 26,02  
Gümüş.Ons 25,39 25,42 0,31  
Gümüş Gr. 12,07 12,08 0,29  
B. Petrol 103 103 5,17  
Seans Raporu 14:35
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