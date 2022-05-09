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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.05.2022 10:28
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 07.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027673


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BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 21,78 11.856.598 % 10,00  
BOSSA 52,50 8.585.470 % 9,97  
UFUK 41,72 1.423.382 % 9,96  
BRKSN 9,84 2.291.745 % 9,94  
IMASM 21,94 5.126.610 % 9,92  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 14,9742 14,9794 % 0,23  
Euro 15,7437 15,7559 % -0,12  
Sterlin 18,3550 18,4470 % -0,14  
Frank 15,0119 15,1023 % -0,26  
Riyal 3,9802 4,0001 % 0,22  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 -12,78  
Altın Gr. 900 900 -5,18  
Cumhuriyet 6.112 6.204 20,00  
Tam 6.081 6.235 58,35  
Yarım 2.939 3.016 28,23  
Çeyrek 1.474 1.508 14,11  
Gümüş.Ons 22,21 22,25 -0,12  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 -0,09  
B. Petrol 111 111 -1,14  
Seans Raporu 10:44
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