***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZorlu Enerji Pakistan Ltd. Elektrik Üretimi 5.650.652.368,00 5.650.652.368,00 PKR 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Ticaret AŞ Elektrik Satışı 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ Elektrik Üretimi ve Satışı, Solar Fotovoltaik Panel Satışı 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkNemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ Elektrik Üretimi 50.000,00 37.500,00 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Wind Pakistan (Private) Limited Elektrik Üretimi 10.000,00 9.970,00 PKR 99,70 Bağlı OrtaklıkSolad Energy Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 4.215,00 ILS 42,15 İştirakDorad Energy Ltd. Elektrik Üretimi 642.209.758,00 160.552.439,50 ILS 25,00 İştirakEzotech Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 4.215,00 ILS 42,15 İştirakZorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Elektrik Dağıtımı 1.150.050.000,00 1.150.050.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Enerji Israil Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 10.000,00 ILS 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Enerji Dağıtım AŞ Doğal Gaz Dağıtımı 1.222.950.000,00 1.222.950.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Enerji Asia Holding Limited Enerji Yatırımları 960.500,00 960.500,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkZES Dijital Ticaret Anonim Şirketi Elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve enerji yönetim sistemi geliştirilmesi 66.800.000,00 66.800.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek 10.000,00 7.500,00 JOD 75,00 Bağlı OrtaklıkAdnit Real Estate Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 4.215,00 ILS 42,15 İştirakElectrip Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi Araç kiralama, ilgili yazılım ve ekipmanların temini, her türlü sıfır ve/veya ikinci el binek ve ticari araç alım, satım ve kiralama, filo kuruluşu ve yönetimi 23.961.390,00 23.961.390,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZES N.V. Elektrikli şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesi 149.800,64 149.800,64 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Yenilenebilir Enerji AŞ Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZador Israel Ltd. Enerji üretimi 1 1 ILS 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032063BIST