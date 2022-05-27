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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.05.2022 10:57
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 07.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Kira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 23.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032880


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BIST En Aktif Hisseler11:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.467.990 % 10,00  
KNFRT 6,99 12.816.333 % 9,91  
HATEK 21,30 15.514.880 % 9,79  
LIDFA 10,00 3.731.140 % 9,77  
COSMO 9,85 22.655 % 9,44  
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11:34 Alış Satış %  
Dolar 16,3877 16,4030 % 0,33  
Euro 17,5881 17,5978 % 0,22  
Sterlin 20,6155 20,7189 % 0,34  
Frank 17,0327 17,1353 % 0,32  
Riyal 4,3565 4,3783 % 0,27  
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11:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 8,45  
Altın Gr. 979 979 6,85  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,26 22,28 0,26  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,15  
B. Petrol 115 115 0,41  
Seans Raporu 11:34
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