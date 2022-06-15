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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2022 15:56
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Başak Dalga Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 30.03.2012 0 (212) 456 34 57 yatirimci@zoren.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202808 / 700524




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037449


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BIST En Aktif Hisseler15:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.134.845 % 9,99  
YGGYO 20,36 5.374.624 % 9,94  
UFUK 67,00 1.424.688 % 9,93  
MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
IDEAS 21,64 38.560.189 % 9,90  
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15:53 Alış Satış %  
Dolar 17,2885 17,2993 % 0,20  
Euro 18,0122 18,0319 % 0,13  
Sterlin 20,8279 20,9323 % 0,82  
Frank 17,2328 17,3366 % 0,34  
Riyal 4,5964 4,6194 % 0,16  
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15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 26,04  
Altın Gr. 1.019 1.019 14,60  
Cumhuriyet 6.770 6.872 56,00  
Tam 6.754 6.857 69,00  
Yarım 3.317 3.355 35,00  
Çeyrek 1.661 1.676 16,00  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 0,59  
Gümüş Gr. 12,00 12,02 0,32  
B. Petrol 121 121 -0,54  
Seans Raporu 15:53
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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