Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2022 09:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEKİ ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.06.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.
OLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.06.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
SELEN ZORLU MELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.05.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Zorlu Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
BEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grup Başkanı,Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.
AHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.
MEHMET EMRE ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.
BEKİR AĞIRDIR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 08.05.2018 İcrada Görevli Değil KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923292 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı
AYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Eczacıbaşı Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923292 Değerlendirildi Hayır Herhangi bir komitede yer almamaktadır.
CEM MENGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.04.2021 İcrada Görevli Değil CM Capital Management Şirketi'nde Kurucu Başkan Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923292 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Başkanlığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041964


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.371
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.418  
Önceki Kapanış :  2.371  
En Yüksek
2.426 En Düşük
2.359
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,00 8.829.328 % 0,00  
ADEL 23,00 1.528.548 % 0,00  
ADESE 0,72 9.931.632 % 0,00  
AEFES 26,72 89.454.911 % 0,00  
AKFGY 2,21 85.361.236 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,0984 17,1096 % 0,80  
Euro 17,5403 17,5555 % 0,50  
Sterlin 20,3333 20,4353 % 0,53  
Frank 17,5924 17,6983 % 0,83  
Riyal 4,5386 4,5613 % 0,72  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 1,70  
Altın Gr. 971 971 8,42  
Cumhuriyet 6.489 6.587 -52,00  
Tam 6.503 6.625 23,00  
Yarım 3.183 3.239 11,00  
Çeyrek 1.594 1.619 5,00  
Gümüş.Ons 18,98 19,02 -0,23  
Gümüş Gr. 10,43 10,45 -0,05  
B. Petrol 104 104 1,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru