***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıKira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 18.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043142BIST