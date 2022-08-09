***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM SİNAN AK Sektör Başkanı/ CEO Üst Düzey Yönetici Sektör Başkanı/ CEO Zorlu Enerji Grubu Sektör BaşkanlığıELİF YENER Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü Zorlu Enerji Grubu Mali İşler Genel MüdürüALİ KINDAP Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Zorlu Enerji Grubu Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel MüdürAYDIN AKAT Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür YokturFUAT CELEPCİ Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür YokturİNANÇ SALMAN Ticaret Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Ticaret Direktörü YokturERDİNÇ ÇETİN Finansman Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansman Müdürü , Finansman Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Finansman Genel Müdür YardımcısıNİHAT TÜRKSEVER ZES Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yatırımlar, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı YokturYUSUF ÜNLÜ Şarj İstasyonları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Jeotermal Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YokturEBRU DÜZGÜNGÜ Bütçe ve Raporlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bütçe ve Raporlama Müdürü, Bütçe ve Raporlama Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Bütçe ve Raporlama Genel Müdür YardımcısıPINAR MÜFTÜOĞLU Mali Denetim ve Raporlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Mali Denetim ve Raporlama Müdürü, Mali Denetim ve Raporlama Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Mali Denetim ve Raporlama Genel Müdür YardımcısıCÜNEYT ÖNER TINAZ Satış ve ZES Türkiye, Yunanistan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Satış Müdürü, Satış Grup Müdürü YokturÖZDEMİR MANAVCI Muhasabe Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Muhasebe Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Muhasebe Genel Müdür YardımcısıAYHAN AKIN Güneş ve Termik Projeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Proje Müdürü, EPC, DC Şarj, Solar, Biomess Genel Müdür Yardımcısı Vekili YokturBAHADIR ERDOĞAN Sondaj İşleri ve Rezervuar Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Jeotermal Projeler Müdürü, Sondaj İşleri ve Rezervuar Yönetimi Grup Müdürü YokturSERPİL KÖŞKER İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü Zorlu Enerji Grubu İnsan Kaynakları DirektörüTAMER AKASLAN Trakya Bölgesi Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Direktör Üst Düzey Yönetici Trakya Bölgesi Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Direktör YokturFULYA BIÇAK MUŞTU Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Yoktur Zorlu Enerji Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme DirektörüSERVET BAHADIR Kamu İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamu İlişkileri Direktörü YokturEVREN EVCİT Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Üst Düzey Yönetici Solar Direktörü, Solar ve Satınalma Lojistik Direktörü YokturCİHAN TUNÇ ERTUNÇ OEPSAŞ Bölge Direktörü Üst Düzey Yönetici Dağıtım Hizmetleri Müdürü, OEPSAŞ Bölge Grup Müdürü YokturERSEN MUSTAFA ÖZYILMAZ Satınalma ve Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma ve Lojistik Müdürü Zorlu Enerji Grubu Satınalma ve Lojistik DirektörüMUZAFFER YALÇIN Elektrik Dağıtım Direktörü Üst Düzey Yönetici Elektrik Dağıtım Direktörü YokturKAAN GENÇEL İSG-Ç ve Sürdürülebilirlik Direktörü