***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 11:10
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 15.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı 28.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 29.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057714
BIST