***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.BEKİR AĞIRDIR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146915 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması/Başkan, Denetim Komitesi/ÜyeAYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146915 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/BaşkanCEM MENGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği CM Capital Management Şirketi'nde Kurucu Başkan Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146915 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi/ÜyeÖMER YÜNGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.05.2023 İcrada Görevli Zorlu Holding AŞ CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi, Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.BEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Holding AŞ CEO Yardımcısı, Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grup Başkanı, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi, Zorlu Holding AŞ ve bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.SELEN ZORLU MELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.05.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246121BIST