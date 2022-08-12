***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.08.2022 18:31
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
Karar Sayısı
2022/36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2022– 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2022-30.06.2022 ara dönem konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055175
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1054
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.037,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.038,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.039,69
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9258
|17,9322
|% -0,03
|
|Euro
|18,3727
|18,4272
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,6822
|21,7909
|% -0,70
|
|Frank
|18,9561
|19,0702
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7579
|4,7817
|% -0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|12,29
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.947
|7.033
|41,00
|
|Yarım
|3.385
|3.438
|20,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.719
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,84
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,28
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-1,76
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem