***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01/01/2022 - 31/12/2022 dönemine ait sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123936BIST