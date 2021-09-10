***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
10.09.2021 14:15
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 11.08.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası olup, kalan paylar, 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963136
BIST
15:091.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
15:098,4065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
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8,4597
En Düşük
8,3923
15:099,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,9200
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|Önceki Kapanış
|: 9,9750
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10,0201
En Düşük
9,9427
15:09486,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,54
|Açılış
|: 486,24
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|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YEOTK
|35,42
|54.602.457
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.021.721
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.826.228
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.889.102
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.516.922
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|18.687.142
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|EUHOL
|3,11
|19.763.617
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|OSTIM
|2,39
|120.859.439
|% -5,16
|
|GARAN
|9,64
|962.172.995
|% 0,84
|
|THYAO
|12,58
|387.816.373
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|360.163.329
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|288.065.362
|% -0,82
|
|FROTO
|174,10
|260.683.185
|% 2,65
|
|YKBNK
|2,55
|360.163.329
|% -0,39
|
|GARAN
|9,64
|962.172.995
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,87
|124.448.998
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,39
|120.859.439
|% -5,16
|
|TSKB
|1,31
|52.588.911
|% 0,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4050
|8,4065
|% -0,37
|
|Euro
|9,9535
|9,9594
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% -0,00
|
|Frank
|9,1353
|9,1904
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2351
|2,2463
|% -0,34
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,82
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-7,98
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,85
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|1,36
|
Seans Raporu
15:09
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-
15:21OYLUM
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 803 adet işlem
-
15:20AKSUE
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 365 adet işlem
-
15:18EUHOL
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 135, 807 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 47 kaybederek (% -0.48 ) 1, 547
-
15:17XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 6, 523.00 milyon TL de