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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.04.2021 18:10



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında
 1.           Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sayın Başak Dalga'nın komite üyeliklerine,
 2.           Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine,
 3.           Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Olgun Zorlu'nun komite üyeliğine,
seçilmelerine Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931378


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