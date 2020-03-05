***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.03.2020 15:44
***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORF32117
Nominal Değer (TL)
33.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/03/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
03/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824545
BIST
16:52112.162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.376,14
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:526,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:526,8198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8294
En Düşük
6,7574
16:52323,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,67
|Açılış
|: 323,86
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,54
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.181.439
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.035.538
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.154.973
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,28
|159.047.765
|% 12,63
|
|BURVA
|16,00
|249.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,02
|54.812.592
|% -9,31
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|22.464.037
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,71
|703.260.178
|% -0,34
|
|ASELS
|30,26
|686.248.857
|% 1,61
|
|GARAN
|10,37
|494.234.620
|% 0,10
|
|ODAS
|2,14
|299.954.490
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,56
|284.170.633
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|299.954.490
|% 1,90
|
|KARSN
|1,94
|215.356.257
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,56
|284.170.633
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|703.260.178
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,35
|79.309.709
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8382
|7,8775
|% 0,53
|
|Frank
|6,3676
|6,4059
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6176
|1,6257
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|14,07
|
|Altın Gr.
|324
|324
|4,07
|
|Cumhuriyet
|2.144
|2.177
|14,00
|
|Tam
|2.138
|2.191
|16,90
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|8,18
|
|Çeyrek
|518
|530
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|-0,43
|
Seans Raporu
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1389, 57 artarak (% 1.05 ) 133, 822
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17:00XU100
Endeks 112, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 6, 509.00 milyon TL de
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17:00SAYAS
Yüzde 7.45 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 082 adet işlem
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16:59DGATE
Yüzde 9.64 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 437, 718 adet işlem
-
16:58HURGZ
Yüzde 4.10 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 766 adet işlem