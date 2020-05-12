***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.05.2020 17:31
***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZORLF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORFE2010
Nominal Değer (TL)
36.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/05/2020
Vadesi (Gün)
154
İtfa Tarihi
12/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844516
BIST
17:1899.529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.736,31
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:186,9929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0802
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:187,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0482
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:18383,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,89
|Açılış
|: 383,25
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.123.267
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.581.098
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.742.707
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,84
|61.589.166
|% -7,13
|
|KRDMA
|2,71
|69.551.435
|% -6,87
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|863.396.509
|% 1,93
|
|ASELS
|27,30
|637.114.332
|% 1,64
|
|ECILC
|5,42
|557.691.812
|% 9,94
|
|MGROS
|34,28
|530.902.451
|% 8,48
|
|AKBNK
|5,60
|472.053.210
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|386.831.690
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|248.101.331
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.999.226
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,38
|350.165.376
|% 1,28
|
|IHLAS
|0,69
|89.072.084
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5923
|8,6354
|% -1,20
|
|Frank
|7,1969
|7,2403
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% -1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|9,70
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.510
|-27,80
|
|Tam
|2.539
|2.575
|-28,60
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-14,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
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|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,49
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