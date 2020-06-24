***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.06.2020 17:32
***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZORLF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORF12119
Nominal Değer (TL)
35.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/06/2020
Vadesi (Gün)
196
İtfa Tarihi
05/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852683
BIST
17:31114.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -599,92
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:316,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:317,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:31389,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,45
|Açılış
|: 389,73
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.871.159
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.897.680
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|230.861.183
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|32.731.025
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|82.917.472
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,20
|13.399.939
|% -8,69
|
|KRDMD
|3,13
|3.151.704.270
|% 5,74
|
|PETKM
|4,24
|936.200.465
|% 2,42
|
|GARAN
|8,27
|906.377.779
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,76
|829.747.777
|% 4,16
|
|KARSN
|2,74
|658.413.280
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,13
|3.151.704.270
|% 5,74
|
|CEMAS
|1,43
|436.871.159
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.105.760
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|567.993.853
|% 1,84
|
|KARSN
|2,74
|658.413.280
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5234
|8,5661
|% -0,27
|
|Frank
|7,2086
|7,2520
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|0,55
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.544
|5,20
|
|Tam
|2.595
|2.608
|5,40
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|2,70
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,66
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-1,01
|
Seans Raporu
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17:45PEKGY
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 143, 648 adet işlem
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17:44SILVR
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17:43BAYRK
Yüzde -8.69 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 593, 141 adet işlem
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17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -641, 91 kaybederek (% -0.48 ) 133, 048
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17:42XU100
Endeks 114, 810 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 18, 148.00 milyon TL de