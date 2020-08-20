***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.08.2020 17:45
***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORF22118
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/08/2020
Vadesi (Gün)
168
İtfa Tarihi
03/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870436
BIST
17:381.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:387,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:388,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:38458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,03
|Açılış
|: 458,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.565.210
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.439.018
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|KLGYO
|5,87
|148.871.397
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.703.647
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|PETKM
|4,65
|3.922.232.369
|% 9,93
|
|TUPRS
|91,00
|3.647.619.393
|% 5,88
|
|GARAN
|7,16
|1.014.495.342
|% -1,65
|
|RTALB
|53,10
|912.033.900
|% -8,76
|
|EKGYO
|2,05
|809.070.985
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.922.232.369
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|809.070.985
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|643.597.121
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,06
|566.297.329
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,55
|251.382.030
|% 3,33
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3510
|% 0,86
|
|Euro
|8,7034
|8,7089
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6159
|9,6641
|% 0,94
|
|Frank
|8,0435
|8,0920
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% 0,71
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,28
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49ZOREN
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 070, 594 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 22, 037.00 milyon TL de
-
17:48DGGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 075 adet işlem
-
17:47RYSAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 612 adet işlem
-
17:46TRCAS
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 284, 713 adet işlem