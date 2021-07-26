***ZORLF* *DGHOL* *TUPRS* *ORFIN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ZORLF******DGHOL******TUPRS******ORFIN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DGHOL, ERGLI, ORFIN, TUPRS, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 İtfaDOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82133 FİNANSMAN BONOSU 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92116 FİNANSMAN BONOSU 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN12217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN82210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeSGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeSGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140126T37 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT170724T14 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 İtfaTCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951807BIST