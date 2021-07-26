***ZORLF* *DGHOL* *TUPRS* *ORFIN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
26.07.2021 17:15
***ZORLF******DGHOL******TUPRS******ORFIN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DGHOL, ERGLI, ORFIN, TUPRS, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 İtfa
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82133 FİNANSMAN BONOSU 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92116 FİNANSMAN BONOSU 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN12217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN82210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT140126T37 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT170724T14 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 İtfa
TCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 26.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951807
BIST