***ZORLF* *HLVKS* *MBFTR* *HUZFA* *ZOREN* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
16.06.2022 17:07
***ZORLF******HLVKS******MBFTR******HUZFA******ZOREN******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler HLVKS, HUZFA, MBFTR, ULUFA, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF62217 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF62210 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF62210 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK62223 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037735
BIST