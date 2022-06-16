***ZORLF* *HLVKS* *MBFTR* *HUZFA* *ZOREN* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ZORLF******HLVKS******MBFTR******HUZFA******ZOREN******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler HLVKS, HUZFA, MBFTR, ULUFA, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF62217 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF62210 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBF62210 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK62223 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037735BIST