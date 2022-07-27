***ZORLF* *HSBCB* *PLGAZ* *EKTVK* *SMRFA* *QNBFL* *EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *TFNVK* *DNFIN* *KTKVK* *TMKS* *SKYMD* *ZOREN* *YFMEN* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT









***ZORLF******HSBCB******PLGAZ******EKTVK******SMRFA******QNBFL******EMVAR******KORTS******GEDIK******TFNVK******DNFIN******KTKVK******TMKS******SKYMD******ZOREN******YFMEN******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DNFIN, EKTVK, EMVAR, GEDIK, HSBCB, KORTS, KTKVK, PLGAZ, QNBFL, SKYMD, SMRFA, TFNVK, TMKS, ULUFA, YFMEN, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72216 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS722B8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS722B8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKK2315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKME2212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32329 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72251 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72251 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemePALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72229 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF72215 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72236 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72236 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/07/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/07/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK72214 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaYATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM72215 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN32312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN52328 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT240724T15 DEVLET TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048235BIST