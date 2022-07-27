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***ZORLF* *HSBCB* *PLGAZ* *EKTVK* *SMRFA* *QNBFL* *EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *TFNVK* *DNFIN* *KTKVK* *TMKS* *SKYMD* *ZOREN* *YFMEN* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT

27.07.2022 17:05
***ZORLF* *HSBCB* *PLGAZ* *EKTVK* *SMRFA* *QNBFL* *EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *TFNVK* *DNFIN* *KTKVK* *TMKS* *SKYM


***ZORLF******HSBCB******PLGAZ******EKTVK******SMRFA******QNBFL******EMVAR******KORTS******GEDIK******TFNVK******DNFIN******KTKVK******TMKS******SKYMD******ZOREN******YFMEN******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DNFIN, EKTVK, EMVAR, GEDIK, HSBCB, KORTS, KTKVK, PLGAZ, QNBFL, SKYMD, SMRFA, TFNVK, TMKS, ULUFA, YFMEN, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72216 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS722B8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS722B8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKK2315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKME2212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32329 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72251 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72251 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72229 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF72215 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72236 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72236 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/07/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/07/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK72214 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM72215 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN32312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN52328 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240724T15 DEVLET TAHVİLİ 27/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048235


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AYES 24,92 1.908.174 % 9,97  
EMNIS 39,94 2.057.781 % 9,97  
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Riyal 4,7508 4,7746 % 0,09  
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Tam 6.725 6.801 10,00  
Yarım 3.277 3.325 5,00  
Çeyrek 1.643 1.662 3,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,85 0,75  
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