***ZORLF* *KNTFA* *DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
22.09.2021 17:12
***ZORLF******KNTFA******DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DNFIN, KNTFA, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2139 FİNANSMAN BONOSU 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF92111 FİNANSMAN BONOSU 22.09.2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32216 FİNANSMAN BONOSU 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD170925T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 İtfa
TCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD230322T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 İtfa
TCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964868
BIST