***ZORLF* *KNTFA* *DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***ZORLF******KNTFA******DNFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DNFIN, KNTFA, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2139 FİNANSMAN BONOSU 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF92111 FİNANSMAN BONOSU 22.09.2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32216 FİNANSMAN BONOSU 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD170925T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 İtfaTCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD230322T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 İtfaTCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 22.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964868BIST