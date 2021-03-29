***ZORLF* *KNTFA* *GLYHO* *GARAN* *ARNFK* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***ZORLF******KNTFA******GLYHO******GARAN******ARNFK******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARNFK, GARAN, GLYHO, KNTFA, ODEA, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2218 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32144 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32144 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32151 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32151 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD32119 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 İtfaGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD32119 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF32117 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA32154 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF42116 FİNANSMAN BONOSU 29/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921534BIST