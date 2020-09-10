***ZORLF* *TEBNK* *TCZB* *VAKVK* *KFKTF* *ODEA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ZORLF******TEBNK******TCZB******VAKVK******KFKTF******ODEA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler KFKTF, ODEA, TCZB, TEBNK, VAKVK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB92012 FİNANSMAN BONOSU 10/09/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB92012 FİNANSMAN BONOSU 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/09/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62118 FİNANSMAN BONOSU 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 10/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874488BIST