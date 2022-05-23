***ZORLF* *TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
23.05.2022 17:12
***ZORLF******TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler TMKS, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF52231 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/05/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52222 FİNANSMAN BONOSU 23/05/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52222 FİNANSMAN BONOSU 23/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031821
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,1463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2207
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2985
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 17,89
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
968,33
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1301
|16,1316
|% 1,29
|
|Euro
|17,2951
|17,3449
|% 1,81
|
|Sterlin
|20,1381
|20,2391
|% 0,80
|
|Frank
|16,7292
|16,8300
|% 1,87
|
|Riyal
|4,2885
|4,3100
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,97
|
|Altın Gr.
|968
|968
|19,16
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,31
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,24
|