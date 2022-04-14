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***ZORLF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

14.04.2022 12:48
***ZORLF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ZORLF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020449


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BIST En Aktif Hisseler13:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 3,87 1.023.785 % 9,94  
EKGYO 2,95 2.144.427.936 % 8,86  
DAPGM 26,82 89.074.334 % 8,67  
ASUZU 87,80 54.857.061 % 8,40  
TRGYO 7,21 146.127.740 % 7,45  
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13:20 Alış Satış %  
Dolar 14,6165 14,6218 % 0,19  
Euro 15,9454 15,9573 % 0,27  
Sterlin 19,1406 19,2366 % 0,30  
Frank 15,5723 15,6661 % 0,15  
Riyal 3,8862 3,9057 % 0,16  
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13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 -9,10  
Altın Gr. 925 925 -3,16  
Cumhuriyet 6.132 6.225 -9,00  
Tam 6.101 6.254 -12,72  
Yarım 2.949 3.025 -6,15  
Çeyrek 1.479 1.513 -3,08  
Gümüş.Ons 25,52 25,56 -0,21  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,08  
B. Petrol 107 107 -1,56  
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