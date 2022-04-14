***ZORLF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2022 12:48
***ZORLF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020449
BIST
13:202.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,46
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
13:2014,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0271
|Açılış
|: 14,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6213
En Düşük
14,5748
13:2015,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0663
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
13:20925,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,15
|Açılış
|: 925,13
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,65
BIST En Aktif Hisseler13:20
|MMCAS
|3,87
|1.023.785
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.144.427.936
|% 8,86
|
|DAPGM
|26,82
|89.074.334
|% 8,67
|
|ASUZU
|87,80
|54.857.061
|% 8,40
|
|TRGYO
|7,21
|146.127.740
|% 7,45
|
|ISGYO
|12,04
|7.311.350
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|328.909
|% -6,35
|
|EMNIS
|19,01
|116.914
|% -4,90
|
|DOBUR
|52,00
|4.413.906
|% -4,76
|
|ROYAL
|3,12
|68.969
|% -3,11
|
|THYAO
|37,12
|3.200.382.476
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,95
|2.144.427.936
|% 8,86
|
|GARAN
|13,73
|1.093.236.867
|% 0,66
|
|EREGL
|35,26
|954.780.849
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,11
|854.743.801
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.144.427.936
|% 8,86
|
|TSKB
|1,80
|410.549.951
|% 6,51
|
|ODAS
|2,33
|508.169.028
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|760.171.634
|% 0,79
|
|ZOREN
|2,26
|357.224.372
|% 3,20
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6165
|14,6218
|% 0,19
|
|Euro
|15,9454
|15,9573
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,1406
|19,2366
|% 0,30
|
|Frank
|15,5723
|15,6661
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8862
|3,9057
|% 0,16
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-9,10
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.101
|6.254
|-12,72
|
|Yarım
|2.949
|3.025
|-6,15
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,56
|