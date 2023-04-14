***ZORLF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2023 09:48
***ZORLF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137936
BIST
13:545.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 13,46
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:5419,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0519
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:5421,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0917
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:541.270,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.270,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:52
|ARZUM
|22,00
|19.607.925
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.868.681
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.804.922
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.576.911
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.009.657
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.767.564
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.802.346
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,03
|51.303.741
|% -5,81
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|GEREL
|17,04
|24.021.421
|% -4,27
|
|KOZAL
|23,08
|1.959.526.192
|% 1,32
|
|THYAO
|135,90
|1.815.146.803
|% -0,88
|
|GESAN
|85,90
|1.251.209.247
|% 1,78
|
|KRDMD
|19,21
|993.134.410
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,04
|950.659.041
|% 4,83
|
|IHLAS
|0,88
|79.146.550
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,98
|607.750.873
|% -0,29
|
|KOZAL
|23,08
|1.959.526.192
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,24
|825.039.323
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,38
|667.859.940
|% 0,58
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3660
|19,3708
|% 0,27
|
|Euro
|21,4226
|21,4346
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1718
|24,2930
|% 0,15
|
|Frank
|21,7442
|21,8752
|% 0,45
|
|Riyal
|5,1486
|5,1744
|% 0,21
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|