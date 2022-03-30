***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 16:56
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30/03/2022
Tescil Tarihi
30/03/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 30/03/2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014082
BIST
17:162.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 18,42
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:1614,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0765
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
17:1616,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1776
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:16908,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,34
|Açılış
|: 908,69
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ULUSE
|103,00
|11.209.023
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|306.490.491
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|GZNMI
|44,42
|136.646.565
|% 9,03
|
|AKFGY
|3,45
|142.589.945
|% 8,83
|
|DZGYO
|2,61
|82.966.695
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.216.689
|% -9,98
|
|KAREL
|12,72
|104.997.815
|% -8,75
|
|THYAO
|31,86
|4.479.917.959
|% 0,70
|
|GARAN
|12,19
|1.944.513.747
|% 0,66
|
|ASELS
|24,44
|1.732.703.315
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,12
|1.415.611.812
|% 3,00
|
|SISE
|15,17
|1.213.261.175
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,12
|1.415.611.812
|% 3,00
|
|ODAS
|1,69
|491.263.781
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,37
|420.403.178
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,16
|203.560.149
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|130.294.704
|% 6,94
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6443
|14,6492
|% 0,52
|
|Euro
|16,3505
|16,3629
|% 1,10
|
|Sterlin
|19,2127
|19,3091
|% 1,00
|
|Frank
|15,7803
|15,8753
|% 1,22
|
|Riyal
|3,8900
|3,9095
|% 0,47
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|13,58
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,42
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|87,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|89,41
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|43,25
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|21,63
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,35
|
Seans Raporu
17:16
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17:31AKFGY
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17:28AKFGY
Yüzde 8.83 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 446, 326 adet işlem
-
17:27DESA
Yüzde 7.80 oranında artışla 14.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 655, 198 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, AKBNK, GUBRF