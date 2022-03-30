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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.03.2022 16:56
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30/03/2022
Tescil Tarihi
30/03/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
0
Açıklamalar

Şirketimizin 30/03/2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014082


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Tam 6.013 6.163 89,41  
Yarım 2.906 2.981 43,25  
Çeyrek 1.458 1.491 21,63  
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