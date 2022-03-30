***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili FonlarBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıCONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30/03/2022Tescil Tarihi30/03/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 30/03/2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014082BIST