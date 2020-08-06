***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
06.08.2020 18:57
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Açıklamalar
01/01/2020 - 30/06/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz, ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
Kamuoyu Bilgisine Sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866178
BIST
11:34997
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -37,79
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
995
11:347,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1127
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3446
En Düşük
7,2144
11:348,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0814
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7001
En Düşük
8,5597
11:34485,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,78
|Açılış
|: 485,21
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|30.699.382
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|94.691.228
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|195.530
|% 9,85
|
|PARSN
|14,85
|1.613.370
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.838.191
|% -10,00
|
|DOBUR
|25,20
|1.456.006
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,35
|31.408.567
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.112.820
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,71
|723.299.611
|% -9,52
|
|SISE
|5,77
|478.526.117
|% 0,35
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|GARAN
|6,31
|359.864.635
|% -2,47
|
|AKBNK
|4,56
|276.090.883
|% -2,98
|
|EKGYO
|1,71
|723.299.611
|% -9,52
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,77
|478.526.117
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,41
|171.551.968
|% -6,95
|
|YKBNK
|1,97
|133.488.826
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5639
|9,6119
|% 1,02
|
|Frank
|7,9890
|8,0371
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9480
|1,9578
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|-2,51
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|
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