***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/02/2021Açıklamalar01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak yer almaktadır.Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912958BIST