***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955567BIST