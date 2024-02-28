***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.02.2024 18:20
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2024
Açıklamalar
01/01/2023 - 31/12/2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak yer almaktadır.
Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252789
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0613
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0521
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.040,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,57
|Açılış
|: 2.040,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ERCB
|208,20
|1.364.718.792
|% 9,98
|
|PNLSN
|90,00
|201.808.135
|% 9,96
|
|HKTM
|25,84
|270.066.432
|% -9,97
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|MIATK
|71,25
|3.723.577.422
|% -9,81
|
|AGROT
|35,52
|1.516.566.135
|% -9,62
|
|HTTBT
|68,60
|81.013.650
|% -8,96
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|KCAER
|62,00
|3.746.911.838
|% -4,69
|
|MIATK
|71,25
|3.723.577.422
|% -9,81
|
|ASTOR
|121,20
|3.015.416.408
|% -1,46
|
|BORSK
|46,48
|2.253.707.329
|% 1,44
|
|PSGYO
|7,26
|558.313.796
|% 1,97
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|KCAER
|62,00
|3.746.911.838
|% -4,69
|
|BORSK
|46,48
|2.253.707.329
|% 1,44
|
|LRSHO
|3,40
|156.354.049
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1956
|31,2007
|% 0,18
|
|Euro
|33,8584
|33,8650
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,3601
|39,5575
|% -0,04
|
|Frank
|35,3357
|35,5486
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2934
|8,3350
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|878,62
|880,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,96
|925,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,99
|81,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,64
|2.032,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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