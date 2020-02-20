***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830Yeni Bakiye15 29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.614 30.730.217 30.676.603Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı20.000.000 20.000.000Kar Dağıtımı16.488.438 -16.488.438 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar16.488.438 -16.488.438 0Dönem Sonu Bakiyeler15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433Yeni Bakiye15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.490 12.479.075 12.614.565Kar Dağıtımı30.730.217 -30.730.217 0Diğer30.730.217 -30.730.217Dönem Sonu Bakiyeler15 49.658.964 120.385 74.152.572 12.479.075 136.410.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 80.492.893 119.282.902FAKTORİNG GELİRLERİ80.492.893 119.282.902Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler80.492.884 118.491.839İskontolu579.725 13.540.212Diğer79.913.159 104.951.627Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar9 791.063İskontolu9 688.524Diğer0 102.539FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -56.379.608 -72.018.454Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-14.573.001 -27.503.333Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-596.439 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-41.198.457 -44.515.121Diğer Faiz Giderleri-11.711 0Verilen Ücret ve Komisyonlar0 0BRÜT KAR (ZARAR)24.113.285 47.264.448ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -9.295.450 -10.208.249Personel Giderleri-3.971.151 -5.088.262Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-34.484 -58.847Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-2.688.115 -2.745.545Diğer-2.601.700 -2.315.595BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)14.817.835 37.056.199DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 6.499.079 3.939.877Bankalardan Alınan Faizler3.651.729 2.236.863Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı5.185 1.433.591Diğer2.842.165 269.423KARŞILIK GİDERLERİ21 -5.898.650 -181.470Özel Karşılıklar-105.294 -181.470Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar-5.793.356 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.828 -1.387.761Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı0 -1.386.103Diğer-5.828 -1.658NET FAALİYET KARI (ZARARI)15.412.436 39.426.845BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9 15.412.436 39.426.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.933.361 -8.696.628Cari Vergi Karşılığı9 -3.588.443 -7.546.246Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi9 655.082 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9 0 -1.150.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)12.479.075 30.730.217DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12.479.075 30.730.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.479.075 30.730.217Ana Ortaklık Payları0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı19.365.921 34.955.148Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri17.2 84.144.613 120.728.702Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri18 -56.379.608 -72.018.454Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar17 9 791.063Elde Edilen Diğer Kazançlar0 269.423Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar769.145 153.732Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler19 -4.048.990 -5.088.262Ödenen Vergiler9 -2.933.361 -4.641.962Diğer19.2 -2.185.887 -5.239.094Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.692.690 -50.939.460Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 3.985.036 52.388.963Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış10 818.239 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış7 -2.203.675 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış6 220.614 -729.026Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)5 1.042.738 -59.858Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)5.7 2.366.874 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10 377.516 -100.537.163Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9,13,14 -1.914.652 -2.002.376Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı24.058.611 -15.984.312YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -95.352 -556.818Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.487Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-95.352 -555.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11 291.707.365 144.880.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı11 -338.418.000 -130.770.697Diğer15 20.000.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-46.710.635 34.109.303Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4 -22.747.376 17.569.660Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 27.441.148 9.871.488Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.693.772 27.441.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22 12.479.075 30.730.217DİĞER KAPSAMLI GELİRLER135.489 -53.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.489 -53.614Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 169.361 -68.736Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 -33.872 15.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.614.564 30.676.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 4.681.902 11.870 4.693.772 27.440.143 1.005 27.441.148GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 334.030.915 334.030.915 343.914.601 343.914.601Faktoring Alacakları334.030.915 334.030.915 342.685.385 342.685.385İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.914.007 2.914.007 6.313.299 6.313.299Diğer Faktoring Alacakları331.116.908 331.116.908 336.372.086 336.372.086Finansman Kredileri0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 0 0 14.618.748 14.618.748Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)0 0 -13.389.532 -13.389.532ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 2.455.969 2.455.969 371.578 371.578MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 130.519 130.519 81.911 81.911YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 200.225 200.225 11.265 11.265ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 1.358.182 1.358.182 3.052.567 3.052.567DİĞER AKTİFLER6 1.129.626 1.129.626 909.012 909.012ARA TOPLAM343.987.338 11.870 343.999.208 375.781.077 1.005 375.782.082SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI343.987.338 11.870 343.999.208 375.781.077 1.005 375.782.082YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 51.081.071 51.081.071 50.262.832 50.262.832FAKTORİNG BORÇLARI5 1.104.807 1.104.807 62.069 62.069KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 2.366.874 2.366.874İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 146.832.059 146.832.059 193.542.695 193.542.695GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR14 5.964.589 5.964.589 2.456.893 2.456.893Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı187.139 187.139 308.582 308.582Genel Karşılıklar5.750.000 5.750.000 2.000.000 2.000.000Diğer Karşılıklar27.450 27.450 148.311 148.311CARİ VERGİ BORCU9 0 0 2.813.107 2.813.107ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 0 2.315.595 2.315.595SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 238.812 238.812 532.458 532.458ARA TOPLAM207.588.212 207.588.212 251.985.649 251.985.649SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR136.410.996 136.410.996 123.796.433 123.796.433Ödenmiş Sermaye15 49.658.964 49.658.964 49.658.964 49.658.964Sermaye Yedekleri0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15 120.385 120.385 -15.105 -15.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri15 74.152.572 74.152.572 43.422.357 43.422.357Yasal Yedekler15 3.853.077 3.853.077 2.316.566 2.316.566Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler15 70.299.495 70.299.495 41.105.791 41.105.791Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar22 12.479.075 12.479.075 30.730.217 30.730.217Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı12.479.075 12.479.075 30.730.217 30.730.217Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI343.999.208 343.999.208 375.782.082 375.782.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ20.006.129 0 20.006.129 17.224.020 0 17.224.020ALINAN TEMİNATLAR16 4.105.957.839 68.312.300 4.174.270.139 2.077.382.245 26.304.500 2.103.686.745VERİLEN TEMİNATLAR16 868.453 0 868.453 1.101.855 0 1.101.855TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER5 87.373.184 644.512 88.017.696 88.262.243 2.149.088 90.411.331NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.214.205.605 68.956.812 4.283.162.417 2.183.970.363 28.453.588 2.212.423.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820543BIST