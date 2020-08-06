***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433Yeni Bakiye15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)162.751 162.751Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-30.730.218 -30.730.218Kar Dağıtımı30.730.217 30.730.217Yedeklere Aktarılan Tutarlar30.730.217 30.730.217Dönem Sonu Bakiyeler15 49.658.964 147.646 74.152.571 11.191.219 135.150.401Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 49.658.964 120.384 74.152.571 12.479.075 136.410.995Yeni Bakiye15 49.658.964 120.384 74.152.571 12.479.075 136.410.995Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.585 16.585İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı80.341.036 68.485.914 12.479.075 -623.954Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.348.651 1.348.651Kar Dağıtımı623.954 623.954Yedeklere Aktarılan Tutarlar623.954 623.954Dönem Sonu Bakiyeler15 130.000.000 136.969 6.290.611 1.348.651 137.776.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 24.994.964 45.825.012FAKTORİNG GELİRLERİ24.994.964 45.825.012Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler24.994.964 45.825.003İskontolu427.879 400.232Diğer24.567.085 45.424.771Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarİskontoluFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -19.021.922 -30.160.166Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.850.426 -8.260.525Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-214.370 -238.545İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-13.939.872 -21.644.692Diğer Faiz Giderleri-17.254 -16.404BRÜT KAR (ZARAR)5.973.042 15.664.846ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -4.824.444 -4.449.122Personel Giderleri-1.753.291 -1.936.950Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-28.436 -9.636Genel İşletme Giderleri-1.609.892 -1.212.032Diğer-1.432.825 -1.290.504BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.148.598 11.215.724DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 748.967 3.179.115Bankalardan Alınan Faizler716.357 3.122.740Kambiyo İşlemleri Karı2.017 4.230Diğer30.593 52.145KARŞILIK GİDERLERİ14 0 -25.326Özel Karşılıklar0 -25.326DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -20.634 -34.025Kambiyo İşlemleri Zararı-20.634 -34.025NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.876.931 14.335.488BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.876.931 14.335.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-528.280 -3.144.269Cari Vergi Karşılığı-455.263 -3.157.745Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-73.017 13.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.348.651 11.191.219DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.348.651 11.191.219Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.348.651 11.191.219Ana Ortaklık Payları0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.104.582 9.632.825Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri17,2 24.994.964 45.825.003Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri18 -19.021.922 -30.160.166Alınan Ücret ve Komisyonlar17 9Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar-14.030Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler19 -5.595.322 -4.883.429Ödenen Vergiler9 -455.264 -3.157.746Diğer19,2 2.182.126 2.023.184Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim6.779.171 11.946.976Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 6.109.231 1.265.513Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.162.910 -109.750Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)5 768.168 1.153.668Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)12 1.054.522 2.289.770Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10 -440.723 9.387.168Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9,13,14 450.883 -2.039.393Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.883.753 21.579.801YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 0 -1.890Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları0 -1.890FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11 145.137.859 116.386.989Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı11 -132.002.000 -157.977.404Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit13.135.859 -41.590.415Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4 22.019.612 -20.012.504Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 4.693.772 27.441.148Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.713.384 7.428.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 1.348.651 11.191.219DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.585 162.751Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.585 162.751Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 20.731 208.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.146 -45.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.365.236 11.353.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 26.699.625 13.758 26.713.383 4.681.902 11.870 4.693.772GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)327.889.911 0 327.889.911 334.030.916 0 334.030.916Faktoring Alacakları5 327.889.911 0 327.889.911 334.030.916 0 334.030.916İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.875.057 0 2.875.057 2.914.008 0 2.914.008Diğer Faktoring Alacakları325.014.854 0 325.014.854 331.116.908 0 331.116.908Takipteki Alacaklar5 0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 3.309.482 0 3.309.482 2.455.969 0 2.455.969MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 97.321 0 97.321 130.519 0 130.519YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 200.225 200.225ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 1.281.019 0 1.281.019 1.358.182 0 1.358.182DİĞER AKTİFLER6 1.488.570 0 1.488.570 1.129.624 1.129.624ARA TOPLAM360.765.928 13.758 360.779.686 343.987.337 11.870 343.999.207SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)VARLIKLAR TOPLAMI360.765.928 13.758 360.779.686 343.987.337 11.870 343.999.207YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 51.086.882 51.086.882 51.081.071 51.081.071FAKTORİNG BORÇLARI5 1.872.975 1.872.975 1.104.807 1.104.807KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 3.421.396 3.421.396 2.366.874 2.366.874İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 159.967.918 159.967.918 146.832.059 146.832.059GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR14 6.055.372 6.055.372 5.964.589 0 5.964.589Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı243.872 243.872 187.139 187.139Genel Karşılıklar5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000Diğer Karşılıklar61500 61.500 61.500 27.450 27.450CARİ VERGİ BORCU9 103.940 103.940ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 494.971 494.971 238.812 238.812ARA TOPLAM223.003.454 223.003.454 207.588.212 0 207.588.212SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR15 137.776.232 137.776.232 136.410.995 136.410.995Ödenmiş Sermaye130.000.000 130.000.000 49.658.964 49.658.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler136.969 136.969 120.384 120.384Kar Yedekleri6.290.612 6.290.612 74.152.572 74.152.572Yasal Yedekler4.477.031 4.477.031 3.853.077 3.853.077Olağanüstü Yedekler1.813.581 1.813.581 70.299.495 70.299.495Kar veya Zarar1.348.651 1.348.651 12.479.075 12.479.075Dönem Net Kâr veya Zararı1.348.651 1.348.651 12.479.075 12.479.075YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI360.779.686 360.779.686 343.999.207 0 343.999.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ20.248.829 0 20.248.829 20.006.129 0 20.006.129ALINAN TEMİNATLAR16 4.100.704.064 78.685.300 4.179.389.364 4.105.957.839 68.312.300 4.174.270.139VERİLEN TEMİNATLAR16 509.489 509.489 868.453 0 868.453TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER89.133.905 2.158.728 91.292.633 87.373.184 644.512 88.017.696NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.210.596.287 80.844.028 4.291.440.315 4.214.205.605 68.956.812 4.283.162.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866177BIST