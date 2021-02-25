***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
25.02.2021 18:13
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Yeni Bakiye
15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.489 12.479.075 12.614.565
Kar Dağıtımı
30.730.217 -30.730.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
30.730.217 -30.730.217
Dönem Sonu Bakiyeler
15 49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.996
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.996
Yeni Bakiye
15 49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.962 5.133.521 5.105.559
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
80.341.036 -80.341.036
Kar Dağıtımı
12.479.075 -12.479.075
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.479.075 -12.479.075
Dönem Sonu Bakiyeler
15 130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 47.493.160 80.492.893
FAKTORİNG GELİRLERİ
47.493.160 80.492.893
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
47.493.160 80.492.884
İskontolu
460.734 579.725
Diğer
47.032.426 79.913.159
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9
İskontolu
9
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -34.851.294 -56.379.608
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.051.485 -14.573.001
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-367.638 -596.439
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.413.480 -41.198.457
Diğer Faiz Giderleri
-18.691 -11.711
BRÜT KAR (ZARAR)
12.641.866 24.113.285
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -9.690.335 -9.295.450
Personel Giderleri
-3.558.685 -3.971.151
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-39.897 -34.484
Genel İşletme Giderleri
-3.150.204 -2.688.115
Diğer
-2.941.549 -2.601.700
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.951.531 14.817.835
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 3.801.817 6.499.079
Bankalardan Alınan Faizler
1.717.115 3.651.729
Kambiyo İşlemleri Karı
5.954 5.184
Diğer
2.078.748 2.842.166
KARŞILIK GİDERLERİ
21 0 -5.898.650
Özel Karşılıklar
-105.294
Genel Karşılıklar
-5.793.356
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -43.781 -5.828
Kambiyo İşlemleri Zararı
-43.781 -5.828
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.709.567 15.412.436
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 6.709.567 15.412.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.576.046 -2.933.361
Cari Vergi Karşılığı
9 -1.117.379 -3.588.443
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-458.667
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
655.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.133.521 12.479.075
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.133.521 12.479.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.133.521 12.479.075
Ana Ortaklık Payları
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
5.290.280 19.743.438
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
17.20 49.210.274 84.144.613
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
18 -34.851.294 -56.379.608
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 9
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
769.145
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
14.19 -3.594.946 -4.048.990
Ödenen Vergiler
9 -1.576.047 -2.933.361
Diğer
-3.897.707 -1.808.370
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
18.020.665 4.315.173
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 28.812.582 3.985.036
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
7 -493.826 -2.203.675
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.9 855.387 220.614
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 93.202 1.042.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.12 776.596 2.366.874
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 -10.685.856 818.239
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9,13,14 -1.337.420 -1.914.653
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
23.310.945 24.058.611
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -25.488 -95.352
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-25.488 -95.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
222.419.416 291.707.365
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
11 -223.152.000 -338.418.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-732.584 -46.710.635
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 22.552.873 -22.747.376
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 4.693.772 27.441.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.246.645 4.693.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.133.521 12.479.075
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-27.962 135.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.962 135.489
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.952 169.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.990 -33.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.105.559 12.614.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 27.241.110 5.535 27.246.645 4.681.902 11.870 4.693.772
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
305.218.334 305.218.334 334.030.916 334.030.916
Faktoring Alacakları
5 305.218.334 305.218.334 334.030.916 334.030.916
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.566.648 2.566.648 2.914.008 2.914.008
Diğer Faktoring Alacakları
302.651.686 302.651.686 331.116.908 331.116.908
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 2.831.785 2.831.785 2.455.969 2.455.969
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 89.296 89.296 130.519 130.519
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 10.588 10.588 200.225 200.225
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 906.505 906.505 1.358.182 1.358.182
DİĞER AKTİFLER
6 915.552 915.552 1.129.625 1.129.625
ARA TOPLAM
337.213.170 5.535 337.218.705 343.987.338 11.870 343.999.208
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
337.213.170 5.535 337.218.705 343.987.338 11.870 343.999.208
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 40.395.215 40.395.215 51.081.071 51.081.071
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.198.009 1.198.009 1.104.807 1.104.807
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.143.470 3.143.470 2.366.874 2.366.874
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 146.099.475 146.099.475 146.832.059 146.832.059
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
14 4.086.044 4.086.044 5.964.589 5.964.589
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
277.044 277.044 187.139 187.139
Genel Karşılıklar
3.750.000 3.750.000 5.750.000 5.750.000
Diğer Karşılıklar
59.000 59.000 27.450 27.450
CARİ VERGİ BORCU
9 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 314.775 314.775
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 465.162 465.162 238.812 238.812
ARA TOPLAM
195.702.150 195.702.150 207.588.212 207.588.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
141.516.555 141.516.555 136.410.996 136.410.996
Ödenmiş Sermaye
15 130.000.000 130.000.000 49.658.964 49.658.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 92.422 92.422 120.385 120.385
Kar Yedekleri
15 6.290.612 6.290.612 74.152.572 74.152.572
Yasal Yedekler
15 4.477.031 4.477.031 3.853.077 3.853.077
Olağanüstü Yedekler
15 1.813.581 1.813.581 70.299.495 70.299.495
Kar veya Zarar
22 5.133.521 5.133.521 12.479.075 12.479.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.133.521 5.133.521 12.479.075 12.479.075
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
337.218.705 337.218.705 343.999.208 343.999.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
43.228.826 43.228.826 20.006.129 20.006.129
ALINAN TEMİNATLAR
16 4.097.162.571 84.415.750 4.181.578.321 4.105.957.839 68.312.300 4.174.270.139
VERİLEN TEMİNATLAR
16 509.489 509.489 868.453 868.453
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
5 87.689.221 796.444 88.485.665 87.373.184 644.512 88.017.696
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.228.590.107 85.212.194 4.313.802.301 4.214.205.605 68.956.812 4.283.162.417
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912960
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