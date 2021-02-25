***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433Yeni Bakiye15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.489 12.479.075 12.614.565Kar Dağıtımı30.730.217 -30.730.217Yedeklere Aktarılan Tutarlar30.730.217 -30.730.217Dönem Sonu Bakiyeler15 49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.996Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.996Yeni Bakiye15 49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.962 5.133.521 5.105.559İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı80.341.036 -80.341.036Kar Dağıtımı12.479.075 -12.479.075Yedeklere Aktarılan Tutarlar12.479.075 -12.479.075Dönem Sonu Bakiyeler15 130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 47.493.160 80.492.893FAKTORİNG GELİRLERİ47.493.160 80.492.893Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler47.493.160 80.492.884İskontolu460.734 579.725Diğer47.032.426 79.913.159Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarİskontoluFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -34.851.294 -56.379.608Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9.051.485 -14.573.001Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-367.638 -596.439İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-25.413.480 -41.198.457Diğer Faiz Giderleri-18.691 -11.711BRÜT KAR (ZARAR)12.641.866 24.113.285ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -9.690.335 -9.295.450Personel Giderleri-3.558.685 -3.971.151Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-39.897 -34.484Genel İşletme Giderleri-3.150.204 -2.688.115Diğer-2.941.549 -2.601.700BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)2.951.531 14.817.835DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 3.801.817 6.499.079Bankalardan Alınan Faizler1.717.115 3.651.729Kambiyo İşlemleri Karı5.954 5.184Diğer2.078.748 2.842.166KARŞILIK GİDERLERİ21 0 -5.898.650Özel Karşılıklar-105.294Genel Karşılıklar-5.793.356DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -43.781 -5.828Kambiyo İşlemleri Zararı-43.781 -5.828NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.709.567 15.412.436BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9 6.709.567 15.412.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.576.046 -2.933.361Cari Vergi Karşılığı9 -1.117.379 -3.588.443Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-458.667Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi655.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.133.521 12.479.075DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.133.521 12.479.075Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.133.521 12.479.075Ana Ortaklık PaylarıHisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı5.290.280 19.743.438Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri17.20 49.210.274 84.144.613Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri18 -34.851.294 -56.379.608Alınan Ücret ve Komisyonlar17 9Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar769.145Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler14.19 -3.594.946 -4.048.990Ödenen Vergiler9 -1.576.047 -2.933.361Diğer-3.897.707 -1.808.370Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim18.020.665 4.315.173Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 28.812.582 3.985.036Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış7 -493.826 -2.203.675Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.9 855.387 220.614Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)5 93.202 1.042.738Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)7.12 776.596 2.366.874Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10 -10.685.856 818.239Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9,13,14 -1.337.420 -1.914.653Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı23.310.945 24.058.611YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -25.488 -95.352Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-25.488 -95.352FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit222.419.416 291.707.365Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı11 -223.152.000 -338.418.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-732.584 -46.710.635Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4 22.552.873 -22.747.376Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 4.693.772 27.441.148Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar27.246.645 4.693.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.133.521 12.479.075DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-27.962 135.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.962 135.489Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.952 169.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.990 -33.872Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.105.559 12.614.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 27.241.110 5.535 27.246.645 4.681.902 11.870 4.693.772GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)305.218.334 305.218.334 334.030.916 334.030.916Faktoring Alacakları5 305.218.334 305.218.334 334.030.916 334.030.916İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.566.648 2.566.648 2.914.008 2.914.008Diğer Faktoring Alacakları302.651.686 302.651.686 331.116.908 331.116.908ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 2.831.785 2.831.785 2.455.969 2.455.969MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 89.296 89.296 130.519 130.519YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 10.588 10.588 200.225 200.225ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 906.505 906.505 1.358.182 1.358.182DİĞER AKTİFLER6 915.552 915.552 1.129.625 1.129.625ARA TOPLAM337.213.170 5.535 337.218.705 343.987.338 11.870 343.999.208SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)VARLIKLAR TOPLAMI337.213.170 5.535 337.218.705 343.987.338 11.870 343.999.208YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 40.395.215 40.395.215 51.081.071 51.081.071FAKTORİNG BORÇLARI5 1.198.009 1.198.009 1.104.807 1.104.807KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 3.143.470 3.143.470 2.366.874 2.366.874İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 146.099.475 146.099.475 146.832.059 146.832.059GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR14 4.086.044 4.086.044 5.964.589 5.964.589Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı277.044 277.044 187.139 187.139Genel Karşılıklar3.750.000 3.750.000 5.750.000 5.750.000Diğer Karşılıklar59.000 59.000 27.450 27.450CARİ VERGİ BORCU9 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 314.775 314.775SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 465.162 465.162 238.812 238.812ARA TOPLAM195.702.150 195.702.150 207.588.212 207.588.212SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR141.516.555 141.516.555 136.410.996 136.410.996Ödenmiş Sermaye15 130.000.000 130.000.000 49.658.964 49.658.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15 92.422 92.422 120.385 120.385Kar Yedekleri15 6.290.612 6.290.612 74.152.572 74.152.572Yasal Yedekler15 4.477.031 4.477.031 3.853.077 3.853.077Olağanüstü Yedekler15 1.813.581 1.813.581 70.299.495 70.299.495Kar veya Zarar22 5.133.521 5.133.521 12.479.075 12.479.075Dönem Net Kâr veya Zararı5.133.521 5.133.521 12.479.075 12.479.075YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI337.218.705 337.218.705 343.999.208 343.999.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ43.228.826 43.228.826 20.006.129 20.006.129ALINAN TEMİNATLAR16 4.097.162.571 84.415.750 4.181.578.321 4.105.957.839 68.312.300 4.174.270.139VERİLEN TEMİNATLAR16 509.489 509.489 868.453 868.453TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER5 87.689.221 796.444 88.485.665 87.373.184 644.512 88.017.696NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.228.590.107 85.212.194 4.313.802.301 4.214.205.605 68.956.812 4.283.162.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912960BIST