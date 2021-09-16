***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.995Yeni Bakiye49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.995Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.585 16.585İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı80.341.036 -67.861.960 -12.479.075Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 136.969 6.290.611 1.348.651 137.776.232Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555Yeni Bakiye15 130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.354 -35.354Kar Dağıtımı5.133.521 -5.133.521Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.133.521 -5.133.521Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 57.068 11.424.133 3.035.673 144.516.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 27.129.898 24.994.964FAKTORİNG GELİRLERİ27.129.898 24.994.964Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler27.129.898 24.994.964İskontolu52.329 427.879Diğer27.077.569 24.567.085FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -19.096.026 -19.021.922Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.418.020 -4.850.426Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-145.363 -214.370İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-14.515.873 -13.939.872Diğer Faiz Giderleri-16.770 -17.254BRÜT KAR (ZARAR)8.033.872 5.973.042ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -5.481.539 -4.824.444Personel Giderleri-2.119.357 -1.753.291Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-19.021 -28.436Genel İşletme Giderleri-1.730.973 -1.609.892Diğer-1.612.188 -1.432.825BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)2.552.333 1.148.598DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 1.528.316 748.967Bankalardan Alınan Faizler1.376.153 716.357Kambiyo İşlemleri Karı132.081 2.017Diğer20.082 30.593KARŞILIK GİDERLERİÖzel KarşılıklarBeklenen Zarar KarşılıklarıGenel KarşılıklarDiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -18.818 -20.634Kambiyo İşlemleri Zararı-18.818 -20.634NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.061.831 1.876.931BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.061.831 1.876.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.026.158 -528.280Cari Vergi Karşılığı9 -1.048.855 -455.263Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi9 -73.017Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9 22.697SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.035.673 1.348.651DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.035.673 1.348.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.035.673 1.348.651Ana Ortaklık Payları0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.260.788 2.104.582Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri17.20 28.506.051 25.711.321Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri18 -19.096.026 -19.021.922Alınan Ücret ve Komisyonlar17 0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler14.19 -2.223.783 -1.813.502Ödenen Vergiler9 -1.026.158 -455.264Diğer-2.899.296 -2.316.051Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-9.532.765 6.779.171Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 -9.308.329 6.109.231Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış7 0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.9 -147.404 -1.162.910Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)5 22.666 768.168Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)7.12 -267.928 1.054.522Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10 -244.551 -440.723Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.13.14 412.781 450.883Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.271.977 8.883.753YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7.8 -4.652Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.652FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit139.669.838 145.137.859Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı11 -144.990.000 -132.002.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.320.162 13.135.859Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4 -11.596.791 22.019.612Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 27.246.645 4.693.772Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.649.854 26.713.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 3.035.673 1.348.651DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-35.354 16.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.354 16.585Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -44.193 20.731Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 8.839 -4.146Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.000.319 1.365.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 15.607.058 42.796 15.649.854 27.241.110 5.535 27.246.645GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)314.526.663 314.526.663 305.218.334 0 305.218.334Faktoring Alacakları5 314.526.663 314.526.663 305.218.334 0 305.218.334İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.810.423 2.810.423 2.566.648 2.566.648Diğer Faktoring Alacakları311.716.240 311.716.240 302.651.686 302.651.686ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 2.601.094 2.601.094 2.831.785 2.831.785MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 64.169 64.169 89.296 89.296YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 0 0 10.588 10.588ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 938.041 938.041 906.505 906.505DİĞER AKTİFLER6 1.042.009 1.042.009 915.552 915.552ARA TOPLAM334.779.034 42.796 334.821.830 337.213.170 5.535 337.218.705SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0VARLIKLAR TOPLAMI334.779.034 42.796 334.821.830 337.213.170 5.535 337.218.705YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 40.150.664 40.150.664 40.395.215 40.395.215FAKTORİNG BORÇLARI5 1.220.675 1.220.675 1.198.009 1.198.009KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 2.875.542 2.875.542 3.143.470 3.143.470İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 140.779.313 140.779.313 146.099.475 146.099.475GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR14 4.261.584 4.261.584 4.086.044 4.086.044Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı442.434 442.434 277.044 277.044Genel Karşılıklar3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000Diğer Karşılıklar69.150 69.150 59.000 59.000CARİ VERGİ BORCU9 612.831 612.831 314.775 314.775ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 404.348 404.348 465.162 465.162ARA TOPLAM190.304.957 190.304.957 195.702.150 195.702.150SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR144.516.873 144.516.873 141.516.555 141.516.555Ödenmiş Sermaye15 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler57.068 57.068 92.422 92.422Kar Yedekleri11.424.132 11.424.132 6.290.612 6.290.612Yasal Yedekler15 4.733.707 4.733.707 4.477.031 4.477.031Olağanüstü Yedekler15 6.690.425 6.690.425 1.813.581 1.813.581Kar veya Zarar21 3.035.673 3.035.673 5.133.521 5.133.521Dönem Net Kâr veya Zararı3.035.673 3.035.673 5.133.521 5.133.521YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI334.821.830 334.821.830 337.218.705 337.218.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ26.473.136 26.473.136 43.228.826 43.228.826ALINAN TEMİNATLAR16 4.094.919.884 100.109.800 4.195.029.684 4.097.162.571 84.415.750 4.181.578.321VERİLEN TEMİNATLAR16 354.889 354.889 509.489 509.489TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER5 96.363.841 944.514 97.308.355 87.689.221 796.444 88.485.665NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.218.111.750 101.054.314 4.319.166.064 4.228.590.107 85.212.194 4.313.802.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964176BIST