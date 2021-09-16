***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
16.09.2021 18:51
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.995
Yeni Bakiye
49.658.964 120.384 74.152.572 12.479.075 136.410.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.585 16.585
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
80.341.036 -67.861.960 -12.479.075
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 136.969 6.290.611 1.348.651 137.776.232
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555
Yeni Bakiye
15 130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.354 -35.354
Kar Dağıtımı
5.133.521 -5.133.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.133.521 -5.133.521
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 57.068 11.424.133 3.035.673 144.516.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 27.129.898 24.994.964
FAKTORİNG GELİRLERİ
27.129.898 24.994.964
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
27.129.898 24.994.964
İskontolu
52.329 427.879
Diğer
27.077.569 24.567.085
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -19.096.026 -19.021.922
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.418.020 -4.850.426
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-145.363 -214.370
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-14.515.873 -13.939.872
Diğer Faiz Giderleri
-16.770 -17.254
BRÜT KAR (ZARAR)
8.033.872 5.973.042
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -5.481.539 -4.824.444
Personel Giderleri
-2.119.357 -1.753.291
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-19.021 -28.436
Genel İşletme Giderleri
-1.730.973 -1.609.892
Diğer
-1.612.188 -1.432.825
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.552.333 1.148.598
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.528.316 748.967
Bankalardan Alınan Faizler
1.376.153 716.357
Kambiyo İşlemleri Karı
132.081 2.017
Diğer
20.082 30.593
KARŞILIK GİDERLERİ
0
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -18.818 -20.634
Kambiyo İşlemleri Zararı
-18.818 -20.634
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.061.831 1.876.931
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.061.831 1.876.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.026.158 -528.280
Cari Vergi Karşılığı
9 -1.048.855 -455.263
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -73.017
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9 22.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.035.673 1.348.651
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.035.673 1.348.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.035.673 1.348.651
Ana Ortaklık Payları
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.260.788 2.104.582
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
17.20 28.506.051 25.711.321
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
18 -19.096.026 -19.021.922
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
14.19 -2.223.783 -1.813.502
Ödenen Vergiler
9 -1.026.158 -455.264
Diğer
-2.899.296 -2.316.051
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.532.765 6.779.171
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -9.308.329 6.109.231
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
7 0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.9 -147.404 -1.162.910
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 22.666 768.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.12 -267.928 1.054.522
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 -244.551 -440.723
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.13.14 412.781 450.883
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.271.977 8.883.753
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7.8 -4.652
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
139.669.838 145.137.859
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
11 -144.990.000 -132.002.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.320.162 13.135.859
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 -11.596.791 22.019.612
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 27.246.645 4.693.772
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.649.854 26.713.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 3.035.673 1.348.651
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-35.354 16.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.354 16.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -44.193 20.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 8.839 -4.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.000.319 1.365.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 15.607.058 42.796 15.649.854 27.241.110 5.535 27.246.645
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
314.526.663 314.526.663 305.218.334 0 305.218.334
Faktoring Alacakları
5 314.526.663 314.526.663 305.218.334 0 305.218.334
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.810.423 2.810.423 2.566.648 2.566.648
Diğer Faktoring Alacakları
311.716.240 311.716.240 302.651.686 302.651.686
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 2.601.094 2.601.094 2.831.785 2.831.785
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 64.169 64.169 89.296 89.296
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0 0 10.588 10.588
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 938.041 938.041 906.505 906.505
DİĞER AKTİFLER
6 1.042.009 1.042.009 915.552 915.552
ARA TOPLAM
334.779.034 42.796 334.821.830 337.213.170 5.535 337.218.705
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
334.779.034 42.796 334.821.830 337.213.170 5.535 337.218.705
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 40.150.664 40.150.664 40.395.215 40.395.215
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.220.675 1.220.675 1.198.009 1.198.009
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 2.875.542 2.875.542 3.143.470 3.143.470
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 140.779.313 140.779.313 146.099.475 146.099.475
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
14 4.261.584 4.261.584 4.086.044 4.086.044
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
442.434 442.434 277.044 277.044
Genel Karşılıklar
3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
Diğer Karşılıklar
69.150 69.150 59.000 59.000
CARİ VERGİ BORCU
9 612.831 612.831 314.775 314.775
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 404.348 404.348 465.162 465.162
ARA TOPLAM
190.304.957 190.304.957 195.702.150 195.702.150
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
144.516.873 144.516.873 141.516.555 141.516.555
Ödenmiş Sermaye
15 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
57.068 57.068 92.422 92.422
Kar Yedekleri
11.424.132 11.424.132 6.290.612 6.290.612
Yasal Yedekler
15 4.733.707 4.733.707 4.477.031 4.477.031
Olağanüstü Yedekler
15 6.690.425 6.690.425 1.813.581 1.813.581
Kar veya Zarar
21 3.035.673 3.035.673 5.133.521 5.133.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.035.673 3.035.673 5.133.521 5.133.521
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
334.821.830 334.821.830 337.218.705 337.218.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
26.473.136 26.473.136 43.228.826 43.228.826
ALINAN TEMİNATLAR
16 4.094.919.884 100.109.800 4.195.029.684 4.097.162.571 84.415.750 4.181.578.321
VERİLEN TEMİNATLAR
16 354.889 354.889 509.489 509.489
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
5 96.363.841 944.514 97.308.355 87.689.221 796.444 88.485.665
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.218.111.750 101.054.314 4.319.166.064 4.228.590.107 85.212.194 4.313.802.301
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964176
BIST