***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555Yeni Bakiye130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.354 -35.354Kar Dağıtımı5.133.521 -5.133.521Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.133.521 -5.133.521Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 57.068 11.424.133 3.035.673 144.516.873Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.105Yeni Bakiye130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.105Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-172.499 -172.499Kar Dağıtımı6.201.954 -6.201.954Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.201.954 -6.201.954Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 -141.481 17.626.087 5.748.411 153.233.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 35.724.363 27.129.898FAKTORİNG GELİRLERİ35.724.363 27.129.898Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler35.724.363 27.129.898İskontolu83.558 52.329Diğer35.640.805 27.077.569Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİTASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -23.294.287 -20.587.209Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.336.563 -4.418.020Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-274.907 -145.363İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-17.304.464 -14.515.873Diğer Faiz Giderleri-52.282 -16.770Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.326.071 -1.491.183BRÜT KAR (ZARAR)12.430.076 6.542.689ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -6.193.440 -3.990.356Personel Giderleri-3.592.983 -2.119.357Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-37.373 -19.021Genel İşletme Giderleri-2.352.327 -1.730.973Diğer-210.757 -121.005BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)6.236.636 2.552.333DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 1.331.295 1.528.316Bankalardan Alınan Faizler1.294.067 1.376.153Kambiyo İşlemleri Karı22.476 132.081Diğer14.752 20.082KARŞILIK GİDERLERİDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -60.066 -18.818Kambiyo İşlemleri Zararı-60.066 -18.818NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.507.865 4.061.831BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9 7.507.865 4.061.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.759.454 -1.026.158Cari Vergi Karşılığı9 -1.969.831 -1.048.855Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi9 210.377 22.697SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.748.411 3.035.673DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.748.411 3.035.673Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.748.411 3.035.673Ana Ortaklık Payları0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı5.837.052 3.260.788Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri17.20 37.018.430 28.506.051Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri18 -23.294.287 -20.587.209Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler14.19 -3.774.982 -2.223.783Ödenen Vergiler9 -1.759.454 -1.026.158Diğer-2.352.655 -1.408.113Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.766.687 -9.532.765Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 -45.960 -9.308.329Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.9 -677.337 -147.405Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)5 -171.013 22.667Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)7.12 -209.223 -267.928Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10 -3.479.583 -244.551Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.13.14 2.816.429 412.781Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.070.365 -6.271.977YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7.8 -4.652Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları0 -4.652FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit126.901.750 139.669.838Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-129.780.000 -144.990.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.878.250 -5.320.162Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.192.115 -11.596.791Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.919.558 27.246.645Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.111.673 15.649.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 5.748.411 3.035.673DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-172.499 -35.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-172.499 -35.354Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -229.999 -44.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 57.500 8.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.575.912 3.000.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 14.111.614 59 14.111.673 12.858.942 60.616 12.919.558GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)309.913.096 309.913.096 309.867.136 309.867.136Faktoring Alacakları5 309.913.096 309.913.096 309.867.136 309.867.136İskontolu Faktoring Alacak 231.558 1.176.258 1.176.258Diğer Faktoring Alacakları309.681.538 309.681.538 308.690.878 308.690.878Takipteki Alacaklar5 635.001 635.001 635.001 635.001Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -635.001 -635.001 -635.001 -635.001ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.692.932 1.692.932 1.932.873 1.932.873MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 19.847 19.847 41.046 41.046YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 1.033.364 1.033.364 765.487 765.487DİĞER AKTİFLER6 1.350.817 1.350.817 941.357 941.357ARA TOPLAM328.121.670 59 328.121.729 326.406.841 60.616 326.467.457SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)VARLIKLAR TOPLAMI328.121.670 59 328.121.729 326.406.841 60.616 326.467.457YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 35.058.698 35.058.698 38.538.281 38.538.281FAKTORİNG BORÇLARI5 1.317.530 1.317.530 1.488.543 1.488.543TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLARKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 2.006.064 2.006.064 2.215.287 2.215.287İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 127.936.908 127.936.908 130.815.158 130.815.158GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR14 3.902.054 3.902.054 3.498.160 3.498.160Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı828.055 828.055 466.230 466.230Genel Karşılıklar3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000Diğer Karşılıklar73.999 73.999 31.930 31.930CARİ VERGİ BORCU9 1.319.336 1.319.336 264.500 264.500ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 3.348.122 3.348.122 1.990.423 1.990.423ARA TOPLAM174.888.712 174.888.712 178.810.352 178.810.352SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR153.233.017 153.233.017 147.657.105 147.657.105Ödenmiş Sermaye15 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15 -141.481 -141.481 31.019 31.019Kar Yedekleri15 17.626.087 17.626.087 11.424.132 11.424.132Yasal Yedekler15 5.043.805 5.043.805 4.733.707 4.733.707Olağanüstü Yedekler15 12.582.282 12.582.282 6.690.425 6.690.425Kar veya Zarar21 5.748.411 5.748.411 6.201.954 6.201.954Dönem Net Kâr veya Zararı5.748.411 5.748.411 6.201.954 6.201.954YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI328.121.729 328.121.729 326.467.457 326.467.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ23.241.075 23.241.075 24.559.669 24.559.669TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR16 4.126.419.884 191.693.500 4.318.113.384 4.112.419.884 149.241.250 4.261.661.134VERİLEN TEMİNATLAR16 354.889 354.889 354.889 354.889TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER5 48.036.177 1.808.620 49.844.797 43.672.288 1.408.085 45.080.373NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.198.052.025 193.502.120 4.391.554.145 4.181.006.730 150.649.335 4.331.656.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053169BIST