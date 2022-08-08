***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
08.08.2022 19:25
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555
Yeni Bakiye
130.000.000 92.422 6.290.612 5.133.521 141.516.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.354 -35.354
Kar Dağıtımı
5.133.521 -5.133.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.133.521 -5.133.521
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 57.068 11.424.133 3.035.673 144.516.873
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.105
Yeni Bakiye
130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.105
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.499 -172.499
Kar Dağıtımı
6.201.954 -6.201.954
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.201.954 -6.201.954
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 -141.481 17.626.087 5.748.411 153.233.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 35.724.363 27.129.898
FAKTORİNG GELİRLERİ
35.724.363 27.129.898
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
35.724.363 27.129.898
İskontolu
83.558 52.329
Diğer
35.640.805 27.077.569
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -23.294.287 -20.587.209
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.336.563 -4.418.020
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-274.907 -145.363
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-17.304.464 -14.515.873
Diğer Faiz Giderleri
-52.282 -16.770
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.326.071 -1.491.183
BRÜT KAR (ZARAR)
12.430.076 6.542.689
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -6.193.440 -3.990.356
Personel Giderleri
-3.592.983 -2.119.357
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-37.373 -19.021
Genel İşletme Giderleri
-2.352.327 -1.730.973
Diğer
-210.757 -121.005
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
6.236.636 2.552.333
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.331.295 1.528.316
Bankalardan Alınan Faizler
1.294.067 1.376.153
Kambiyo İşlemleri Karı
22.476 132.081
Diğer
14.752 20.082
KARŞILIK GİDERLERİ
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -60.066 -18.818
Kambiyo İşlemleri Zararı
-60.066 -18.818
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.507.865 4.061.831
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 7.507.865 4.061.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.759.454 -1.026.158
Cari Vergi Karşılığı
9 -1.969.831 -1.048.855
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 210.377 22.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.748.411 3.035.673
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.748.411 3.035.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.748.411 3.035.673
Ana Ortaklık Payları
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
5.837.052 3.260.788
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
17.20 37.018.430 28.506.051
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
18 -23.294.287 -20.587.209
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
14.19 -3.774.982 -2.223.783
Ödenen Vergiler
9 -1.759.454 -1.026.158
Diğer
-2.352.655 -1.408.113
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.766.687 -9.532.765
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -45.960 -9.308.329
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.9 -677.337 -147.405
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 -171.013 22.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.12 -209.223 -267.928
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 -3.479.583 -244.551
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.13.14 2.816.429 412.781
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.070.365 -6.271.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7.8 -4.652
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -4.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
126.901.750 139.669.838
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-129.780.000 -144.990.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.878.250 -5.320.162
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.192.115 -11.596.791
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.919.558 27.246.645
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.111.673 15.649.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 5.748.411 3.035.673
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-172.499 -35.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-172.499 -35.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -229.999 -44.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 57.500 8.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.575.912 3.000.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 14.111.614 59 14.111.673 12.858.942 60.616 12.919.558
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
309.913.096 309.913.096 309.867.136 309.867.136
Faktoring Alacakları
5 309.913.096 309.913.096 309.867.136 309.867.136
İskontolu Faktoring Alacak 231.558 1.176.258 1.176.258
Diğer Faktoring Alacakları
309.681.538 309.681.538 308.690.878 308.690.878
Takipteki Alacaklar
5 635.001 635.001 635.001 635.001
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -635.001 -635.001 -635.001 -635.001
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.692.932 1.692.932 1.932.873 1.932.873
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 19.847 19.847 41.046 41.046
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 1.033.364 1.033.364 765.487 765.487
DİĞER AKTİFLER
6 1.350.817 1.350.817 941.357 941.357
ARA TOPLAM
328.121.670 59 328.121.729 326.406.841 60.616 326.467.457
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
328.121.670 59 328.121.729 326.406.841 60.616 326.467.457
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 35.058.698 35.058.698 38.538.281 38.538.281
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.317.530 1.317.530 1.488.543 1.488.543
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 2.006.064 2.006.064 2.215.287 2.215.287
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 127.936.908 127.936.908 130.815.158 130.815.158
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
14 3.902.054 3.902.054 3.498.160 3.498.160
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
828.055 828.055 466.230 466.230
Genel Karşılıklar
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Diğer Karşılıklar
73.999 73.999 31.930 31.930
CARİ VERGİ BORCU
9 1.319.336 1.319.336 264.500 264.500
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 3.348.122 3.348.122 1.990.423 1.990.423
ARA TOPLAM
174.888.712 174.888.712 178.810.352 178.810.352
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
153.233.017 153.233.017 147.657.105 147.657.105
Ödenmiş Sermaye
15 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 -141.481 -141.481 31.019 31.019
Kar Yedekleri
15 17.626.087 17.626.087 11.424.132 11.424.132
Yasal Yedekler
15 5.043.805 5.043.805 4.733.707 4.733.707
Olağanüstü Yedekler
15 12.582.282 12.582.282 6.690.425 6.690.425
Kar veya Zarar
21 5.748.411 5.748.411 6.201.954 6.201.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.748.411 5.748.411 6.201.954 6.201.954
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
328.121.729 328.121.729 326.467.457 326.467.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
23.241.075 23.241.075 24.559.669 24.559.669
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
16 4.126.419.884 191.693.500 4.318.113.384 4.112.419.884 149.241.250 4.261.661.134
VERİLEN TEMİNATLAR
16 354.889 354.889 354.889 354.889
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
5 48.036.177 1.808.620 49.844.797 43.672.288 1.408.085 45.080.373
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.198.052.025 193.502.120 4.391.554.145 4.181.006.730 150.649.335 4.331.656.065
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053169
BIST